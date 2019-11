Dorothy (Melyssa Kvasnicka), the scarecrow (Lilly Kvasnicka), and the Tin Man (Jazzy Kvasnicka) choose treats at Peabody's downtown Halloween trick-or-treat event under the watchful eyes of the Wicked Witch (Rachel Kvasnicka) and Cowardly Lion (Brent Kvasnicka). The Kvasnicka family, who live north of Peabody, won a certificate from Peabody Main Street for best costumes.